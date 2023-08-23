На Днепропетровщине командир взвода сдал в ломбард радиостанции и дроны за 500 тысяч грн: фото

В Днепропетровской области командир разведывательного взвода сдал в ломбард радиостанции и дроны общей стоимостью 500 тысяч грн.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Следствие установило, что командир разведывательного взвода одной из воинских частей на Днепропетровщине похитил четыре комплекта портативных радиостанций специального назначения и два квадрокоптера стоимостью полмиллиона гривен. Военное имущество он сдал в ломбарды на Днепропетровщине. Деньги он потратил по своему усмотрению.

Военному сообщили о подозрении в похищении военного имущества (ч. 4 ст. 410 УК Украины). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Продолжается следствие.

Задержание военного, подозреваемого в хищении / Фото: Офис генерального прокурора

Напомним, в Днепропетровской области двое офицеров разворовали 3,5 млн грн зарплат военных. Когда их разоблачил следователь, один из подозреваемых предложил ему взятку в размере 10 тысяч долларов.

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