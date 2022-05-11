На Днепропетровщине легковушка влетела в грузовик: погибли две женщины и ребенок, еще трое в больнице

В ночь на 11 мая на трассе Знаменка – Луганск – Изварино" в Синельниковском районе на Днепропетровщине легковушка Renault Megane столкнулась с стоящим на обочине грузовиком "ЗИЛ".
Об этом сообщили в ГСЧС.
В результате ДТП пострадали три человека: два человека и 12-летний ребенок, их госпитализировали. Погибли две женщины и 8-летний мальчик. Тела пассажиров деблокировали спасатели и изъяли из конструкций поврежденного автомобиля.
Причина столкновения пока неизвестна.
Напомним, в Ровно столкнулись маршрутка, грузовик и две легковушки. Один водитель был пьян.
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