На Днепропетровщине лоб в лоб столкнулись две легковушки: пострадали четыре человека

На Днепропетровщине лоб в лоб столкнулись две легковушки: пострадали четыре человека

В обстоятельствах происшествия сейчас разбираются правоохранители.

В Днепропетровской области вечером 27 ноября произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие: на дороге лоб в лоб столкнулись две легковушки. В результате чего пострадали четыре человека.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Как стало известно, происшествие случилось на трассе “Харьков — Симферополь” рядом с поселком Вольное Новомосковского района. Там на дороге на скорости столкнулись автомобили “Таврия” и “ВАЗ”. В результате чего автомобили буквально превратились в груду металла.

Из "ВАЗа" спасателям пришлось вырезать 27-летнего водителя, которого зажало конструкциями автомобиля. Впоследствии его передали работникам экстренной медицинской помощи.

В аварии также пострадали три пассажира “Таврии” — их госпитализировали в больницу.

“Пострадавшие направлены в травматологическое отделение Новомосковской центральной региональной больницы интенсивного лечения. Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП”, — подчеркнули в пресс-службе ГСЧС области.

Читайте также: