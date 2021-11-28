На Днепропетровщине лоб в лоб столкнулись две легковушки: пострадали четыре человека

В обстоятельствах происшествия сейчас разбираются правоохранители.
В Днепропетровской области вечером 27 ноября произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие: на дороге лоб в лоб столкнулись две легковушки. В результате чего пострадали четыре человека.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
Как стало известно, происшествие случилось на трассе “Харьков — Симферополь” рядом с поселком Вольное Новомосковского района. Там на дороге на скорости столкнулись автомобили “Таврия” и “ВАЗ”. В результате чего автомобили буквально превратились в груду металла.
Из "ВАЗа" спасателям пришлось вырезать 27-летнего водителя, которого зажало конструкциями автомобиля. Впоследствии его передали работникам экстренной медицинской помощи.
В аварии также пострадали три пассажира “Таврии” — их госпитализировали в больницу.
“Пострадавшие направлены в травматологическое отделение Новомосковской центральной региональной больницы интенсивного лечения. Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП”, — подчеркнули в пресс-службе ГСЧС области.
Читайте также:
- Взрыв газа в Новой Одессе: из-под завалов извлекли еще одно тело.
- Как в Киеве продвигается строительство современного Центра защиты животных.
- Почему в Украине один из самых высоких в мире показателей смертности от COVID-19.