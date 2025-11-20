На Днепропетровщине люди получили поражение током во время сбора грибов

Белые грибы / © Unsplash

В Криворожском районе на Днепропетровщине два грибника пострадали от поражения электрическим током.

Об этом пишет издание «Репортер. Кривой Рог».

Инцидент произошел 15 ноября, когда люди, собирая грибы, случайно наступили на находящуюся под напряжением неизолированную проволоку.

Попытка убрать провод привела к повторному поражению. Пострадавшие получили ожоги конечностей и туловища.

Бригада экстренной медицинской помощи предоставила им необходимую помощь и госпитализировала в ожоговое отделение Криворожской городской больницы.

