Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
233
Время на прочтение
1 мин

На Днепропетровщине люди получили поражение током во время сбора грибов

Пострадавшие получили ожоги конечностей и туловища.

Автор публикации
Светлана Несчетная
Белые грибы

Белые грибы / © Unsplash

В Криворожском районе на Днепропетровщине два грибника пострадали от поражения электрическим током.

Об этом пишет издание «Репортер. Кривой Рог».

Инцидент произошел 15 ноября, когда люди, собирая грибы, случайно наступили на находящуюся под напряжением неизолированную проволоку.

Попытка убрать провод привела к повторному поражению. Пострадавшие получили ожоги конечностей и туловища.

Бригада экстренной медицинской помощи предоставила им необходимую помощь и госпитализировала в ожоговое отделение Криворожской городской больницы.

Напомним, ранее микологи назвали опасные и запрещенные зоны, где нельзя собирать грибы в Украине.

Дата публикации
Количество просмотров
233
