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На Днепропетровщине мальчика засыпало глиной во время съемки видео для TikTok

На Днепропетровщине мальчика засыпало глиной во время съемки видео для TikTok

Фото с места происшествия/Каменское районное управление полиции

К сожалению ребенок погиб, его поиски продолжались почти сутки.

В Каменском 10-летний мальчик погиб в результате несчастного случая,  его засыпало глиной во время съемки видео для TikTok.

Об этом сообщили в пресс-службе Каменского районного управления полиции.

7 октября около 11:00 несовершеннолетние дети играли на месте проведения строительных работ, где одного мальчика засыпало глиной. На месте происшествия работали все экстренные службы. Также был привлечен кинолог со служебной собакой. К сожалению, ребенка обнаружили погибшим, — говорится в сообщении.

По этому факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

В пабликах сообщается, что ребенок вместе с двумя друзьями проник на строительную площадку, чтобы снять видео для TikTok. Во время съемки мальчика засыпало глиной.

Напомним, в Киеве уже седьмой день ищут пенсионерку, которая вышла из дома и не вернулась до сих пор.

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