На Днепропетровщине мошенники сняли с женщины "порчу" и украли ее деньги: как работает схема

На Днепропетровщине мошенники сняли с женщины "порчу" и украли ее деньги: как работает схема

В настоящее время мошенников разыскивает полиция.

В Каменском Днепропетровской области две женщины подошли на улице к пенсионерке и предложили снять с нее "порчу". Бабушка согласилась и отдала мошенницам последние сбережения.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Как стало известно, инцидент произошел еще 26 октября около 11:00 на улице Строителей. Там к 75-летней женщине подошла незнакомка, которая предложила ей снять “порчу”. После этого к ним присоединилась еще одна гражданка — она стала убеждать бабушку согласиться на магическую “операцию”.

Доверчивая женщина согласилась и отдала женщинам последние сбережения, завернутые в платочек. Те, в свою очередь, провели над ним “ритуал очищения” и вернули его. После чего скрылись с места. Однако когда бабушка развернула платок, денег в нем уже не было.

На вид женщинам было около 25 лет. У одной рост около 165 сантиметров, у другой — 170, среднего телосложения и полного телосложения. На голове у одной был берет, у второй длинные черные волосы, собранные в хвост.

“Полицейские просят откликнуться свидетелей или очевидцев происшествия. Если вы узнали женщину на видео и видели ее в день совершения преступления, обратитесь в отделение полиции № 1 Каменского РУП по телефонам: 068 973 46 22, 097 005 85 58, "102" или другим удобным для вас способом. Анонимность гарантируется”, – подчеркнули в Нацполиции области.

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