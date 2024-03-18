На Днепропетровщине мужчина избил 8-летнего племянника с врожденным недугом: ребенок – в тяжелом состоянии

Мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу, сейчас он находится в отделении интенсивной терапии.

На Днепропетровщине мужчина избил 8-летнего мальчика с врожденным недугом. В настоящее время ребенок находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

44-летнего жителя города Камянское на Днепропетровщине подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений 8-летнему племяннику.

Мужчина проживал с пятью детьми своих жены и сестры, пока те находились за границей.

В отделе информационной политики прокуратуры рассказали, что потерпевший имеет врожденный недуг. Его пороки здоровья и стали причиной гнева дяди, который в течение длительного времени наносил ему удары рукой и ремнем.

Мужчина избивал племянника рукой и ремнем / Фото: Прокуратура Днепропетровской области

Мальчика в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. В настоящее время он находится в отделении интенсивной терапии.

Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Напомним, жителю Киевщины сообщили о подозрении в изнасиловании 16-летней падчерицы с пороками здоровья.