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- Украина
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На Днепропетровщине мужчина изнасиловал ребенка своих соседей
Злоумышленник заманил девочку к себе домой, а затем совершил сексуальное насилие.
В Днепропетровской области 67-летний мужчина приговорен к 14 годам лишения свободы за изнасилование малолетнего ребенка.
Об этом идет речь в сообщении Днепропетровской областной прокуратуры.
«Доказано, что осужденный, заманив соседского ребенка в свой дом и применив физическую силу, изнасиловал его. К моменту совершения противоправных действий ребенку исполнилось 13 лет», — говорится в сообщении ведомства.
В апреле 2025 года суд первой инстанции признал мужчину виновным в совершении этого особо тяжкого преступления. В настоящее время приговор вступил в законную силу — 14 лет лишения свободы.
Напомним, в Тернопольской области 24-летнего мужчину приговорили к 9 годам тюрьмы за изнасилование несовершеннолетней девочки. Мужчина запугал ребенка убийством и совершил сексуальное насилие.