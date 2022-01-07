На Днепропетровщине мужчина изнасиловал женщину, после чего перерезал ей горло (фото)

На Днепропетровщине мужчина изнасиловал женщину, после чего перерезал ей горло (фото)

Сначала гражданин отрицал свою вину, однако позже признался.

В Апостоловом Днепропетровской области обнаружили тело женщины с перерезанным горлом. На убитой отсутствовало нижнее белье.

Об этом пишет издание “Свои. Кривой Рог".

Как стало известно, тело 29-летней жительницы Апостолово обнаружили рядом с привокзальной площадь. Предварительно, во время застолья между мужчиной и женщиной вспыхнул конфликт, в ходе которого убийца нанес ей 12 ножевых ранений в грудь, лицо и шею. Судмедэксперты также установили факт изнасилования.

Впоследствии копы установили личность и разыскали подозреваемого в убийстве. Им оказался 29-летний житель Зеленодольска. Сперва гражданин отрицал свою вину, однако позже все-таки сознался.

“На куртке и нижнем белье мужчины обнаружили следы крови жертвы. Найденный нож на месте преступления тоже принадлежит ему. Впоследствии мужчина дал признательные показания”, — пишет издание.

Читайте также: