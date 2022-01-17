Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

На Днепропетровщине мужчина переходил реку и провалился под лед: его тело достали спасатели

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
На Днепропетровщине мужчина переходил реку и провалился под лед: его тело достали спасатели

ДСНС в Днепропетровской области

В обстоятельствах его смерти разбираются правоохранители.

На Днепропетровщине под лед провалился мужчина, который пытался перейти водоем.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Как стало известно, происшествие случилось в поселке Богуслав в Павлоградском районе. Там местные жители увидели в реке Сама тело человека.

На месте спасатели впоследствии установили, что под лед провалился мужчина, который пытался перейти реку.

"Сотрудники ГСЧС с помощью надувной спасательной лодки и снаряжения изъяли из воды тело мужчины 1948 года рождения. Он находился в шести метрах от берега. Его передали представителям Национальной полиции", — рассказали в пресс-службе ГСЧС области.

Напомним, что в Черновицкой области 16 гостей отравились в ресторане и попали в больницу.

Читайте также:

Лед под ногами: как правильно упасть, если не удалось устоять

Лед под ногами: как правильно упасть, если не удалось устоять
Следующая публикация