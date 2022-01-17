На Днепропетровщине мужчина переходил реку и провалился под лед: его тело достали спасатели

В обстоятельствах его смерти разбираются правоохранители.
На Днепропетровщине под лед провалился мужчина, который пытался перейти водоем.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
Как стало известно, происшествие случилось в поселке Богуслав в Павлоградском районе. Там местные жители увидели в реке Сама тело человека.
На месте спасатели впоследствии установили, что под лед провалился мужчина, который пытался перейти реку.
"Сотрудники ГСЧС с помощью надувной спасательной лодки и снаряжения изъяли из воды тело мужчины 1948 года рождения. Он находился в шести метрах от берега. Его передали представителям Национальной полиции", — рассказали в пресс-службе ГСЧС области.
Напомним, что в Черновицкой области 16 гостей отравились в ресторане и попали в больницу.
Читайте также:
- В Украине предупредили об ухудшении погоды: где и когда ожидается.
- В Винницкой области грузовик переехал мужчину.
- Ударил и угрожал ножом: в Днепре покупатель напал на кассира.