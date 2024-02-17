На Днепропетровщине мужчина письменно отказался от мобилизации: наказал ли его суд

В Днепропетровской области к испытательному сроку приговорили уклонившегося от мобилизации мужчину.

Об этом говорится в приговоре Жовтоводского городского суда Днепропетровской области.

По данным суда, житель Днепропетровщины является солдатом запаса. Он в августе 2023 года прошел ВЛК, которая сочла его годным к службе в армии. 2 января 2024 года мужчина получил повестку для отправки в воинскую часть.

12 января 2024 года мужчина в письменном виде отказался от мобилизации.

В феврале 2024 года мужчина признал себя виновным и заключил соглашение со следствием.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы, заменив этот срок на 1 год испытательного.

Приговор суда

Напомним, на Волыни мужчина скрывался от мобилизации из-за погибших на войне знакомых.

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