На Днепропетровщине мужчина письменно отказался от мобилизации: наказал ли его суд

Подозреваемый заключил соглашение со следствием.
В Днепропетровской области к испытательному сроку приговорили уклонившегося от мобилизации мужчину.
Об этом говорится в приговоре Жовтоводского городского суда Днепропетровской области.
По данным суда, житель Днепропетровщины является солдатом запаса. Он в августе 2023 года прошел ВЛК, которая сочла его годным к службе в армии. 2 января 2024 года мужчина получил повестку для отправки в воинскую часть.
12 января 2024 года мужчина в письменном виде отказался от мобилизации.
В феврале 2024 года мужчина признал себя виновным и заключил соглашение со следствием.
Суд признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы, заменив этот срок на 1 год испытательного.
Напомним, на Волыни мужчина скрывался от мобилизации из-за погибших на войне знакомых.
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