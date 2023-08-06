На Днепропетровщине мужчина повредил 7 могил погибших воинов ВСУ: не понравились флаги Украины

Родственники погибших военных возмущены действиями вандала.
В Криворожском районе Днепропетровской области 63-летний мужчина повредил семь могил воинов ВСУ. Местному не понравились государственные флаги, висевшие на флагштоках.
Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.
По данным следствия, 63-летний житель Криворожского района повредил семь могил украинских защитников.
"При отработке территории поселка полицейские предварительно установили, что злоумышленником может быть 63-летний местный житель. Проводятся необходимые следственные действия", — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.
В днепропетровских телеграмм-каналах родственница погибшего военного показала видео с кладбища. Там видны поломанные флагштоки и сорванные флаги Украины.
"У нас крик души. Нелюди. Поиздевались над могилами наших защитников. Поломали флагшток, сорвали флаг. Наши сыновья, наши дети, родители, мужчины защищали нашу Украину, а изверги такое сделали на могилах. У меня нет слов. Нам еще нужно пережить еще такое горе, потому что наших воинов никто не ценит", — говорит женщина на видео, которая сдерживает слезы.
Напомним, в Черкасской области 14-летние школьники поиздевались над могилой защитника Украины.
Читайте также:
- В Украине появилось новое отличие для военных — фото
- Сколько Украина сбила вражеских самолетов, вертолетов, ракет и дронов: Зеленский назвал цифры
- На границе Сумской области с РФ заработал гуманитарный коридор: подробности