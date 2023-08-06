На Днепропетровщине мужчина повредил 7 могил погибших воинов ВСУ: не понравились флаги Украины

В Криворожском районе Днепропетровской области 63-летний мужчина повредил семь могил воинов ВСУ. Местному не понравились государственные флаги, висевшие на флагштоках.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

По данным следствия, 63-летний житель Криворожского района повредил семь могил украинских защитников.

"При отработке территории поселка полицейские предварительно установили, что злоумышленником может быть 63-летний местный житель. Проводятся необходимые следственные действия", — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.

В днепропетровских телеграмм-каналах родственница погибшего военного показала видео с кладбища. Там видны поломанные флагштоки и сорванные флаги Украины.

"У нас крик души. Нелюди. Поиздевались над могилами наших защитников. Поломали флагшток, сорвали флаг. Наши сыновья, наши дети, родители, мужчины защищали нашу Украину, а изверги такое сделали на могилах. У меня нет слов. Нам еще нужно пережить еще такое горе, потому что наших воинов никто не ценит", — говорит женщина на видео, которая сдерживает слезы.

Напомним, в Черкасской области 14-летние школьники поиздевались над могилой защитника Украины.

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