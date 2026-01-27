- Дата публикации
На Днепропетровщине мужчина признался жене, что изменял ей: жуткое окончание
Суд в Днепропетровской области вынес приговор по делу об умышленном убийстве во время бытового конфликта.
Днепровский районный суд Днепропетровской области завершил рассмотрение дела об умышленном убийстве, которое произошло в феврале 2025 года в поселке Слобожанское. Обвиняемая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины.
Об этом говорится в приговоре суда.
Обстоятельства происшествия
Следствие установило, что 5 февраля 2025 года во время совместного употребления алкогольных напитков между супругами возник конфликт на почве ревности. В тот день женщина встретила любимого после лечения. Когда их гость ушел домой, пара занялась интимом. После этого мужчина признался женщине, что изменял ей.
«На эмоциях, узнав о неверности мужа сразу после интимных отношений, женщина схватила нож и нанесла один удар в шею. Она сразу начала оказывать помощь, прижимала рану полотенцем и вызвала „скорую“, но мужчина умер за считанные минуты».
В ходе ссоры женщина нанесла мужчине один удар кухонным ножом в область шеи. Ранение оказалось смертельным — потерпевший скончался на месте от массивной кровопотери и повреждения внутренних органов.
После нанесения удара женщина самостоятельно вызвала экстренную медицинскую помощь и пыталась остановить кровотечение до приезда врачей.
Позиция сторон и аргументы суда
В судебном заседании обвиняемая полностью признала свою вину. Она объяснила, что действовала в состоянии сильного эмоционального возбуждения после того, как мужчина сообщил о своей неверности. Также было установлено, что конфликту предшествовала физическая агрессия со стороны погибшего.
Подсудимая рассказала: хоть отношения казались хорошими, муж часто выпивал, употреблял наркотики и поднимал на нее руку. Он даже портил ее документы, чтобы она не смогла поехать к своим четырем детям от первого брака.
Дети женщины еще в начале полномасштабного вторжения были вывезены в Польшу для безопасности. Женщина регулярно передавала им средства и мечтала о встрече, но оставалась в Украине, потому что ухаживала за больной матерью, а затем — маленьким сыном своего нового мужа от его предыдущего брака.
При назначении наказания суд учел следующие факторы:
Смягчающие обстоятельства: искреннее раскаяние, активное содействие следствию, оказание первой помощи жертве сразу после происшествия и добровольное возмещение расходов на погребение.
Обвиняемая является матерью четырех несовершеннолетних детей. Поскольку они находятся за границей, а их биологический отец ограничен в праве выезда из-за военного положения, женщина является фактически единственным опекуном, способным обеспечивать их интересы.
Решение суда
Женщину признали виновной по ч. 1 ст. 115 УК Украины. Суд признал обстоятельства дела такими, что существенно снижают степень тяжести преступления. На основании статьи 69 УК Украины женщине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.
До вступления приговора в законную силу осужденная будет оставаться под стражей. Расходы на возмещение убытков потерпевшей стороне были оплачены в полном объеме до оглашения приговора.