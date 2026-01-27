На Днепропетровщине мужчина признался жене, что изменял ей: жуткое окончание

В Днепропетровской области женщина убила мужчину

Днепровский районный суд Днепропетровской области завершил рассмотрение дела об умышленном убийстве, которое произошло в феврале 2025 года в поселке Слобожанское. Обвиняемая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины.

Об этом говорится в приговоре суда.

Обстоятельства происшествия

Следствие установило, что 5 февраля 2025 года во время совместного употребления алкогольных напитков между супругами возник конфликт на почве ревности. В тот день женщина встретила любимого после лечения. Когда их гость ушел домой, пара занялась интимом. После этого мужчина признался женщине, что изменял ей.

«На эмоциях, узнав о неверности мужа сразу после интимных отношений, женщина схватила нож и нанесла один удар в шею. Она сразу начала оказывать помощь, прижимала рану полотенцем и вызвала „скорую“, но мужчина умер за считанные минуты».

В ходе ссоры женщина нанесла мужчине один удар кухонным ножом в область шеи. Ранение оказалось смертельным — потерпевший скончался на месте от массивной кровопотери и повреждения внутренних органов.

После нанесения удара женщина самостоятельно вызвала экстренную медицинскую помощь и пыталась остановить кровотечение до приезда врачей.

Позиция сторон и аргументы суда

В судебном заседании обвиняемая полностью признала свою вину. Она объяснила, что действовала в состоянии сильного эмоционального возбуждения после того, как мужчина сообщил о своей неверности. Также было установлено, что конфликту предшествовала физическая агрессия со стороны погибшего.

Подсудимая рассказала: хоть отношения казались хорошими, муж часто выпивал, употреблял наркотики и поднимал на нее руку. Он даже портил ее документы, чтобы она не смогла поехать к своим четырем детям от первого брака.

Дети женщины еще в начале полномасштабного вторжения были вывезены в Польшу для безопасности. Женщина регулярно передавала им средства и мечтала о встрече, но оставалась в Украине, потому что ухаживала за больной матерью, а затем — маленьким сыном своего нового мужа от его предыдущего брака.

При назначении наказания суд учел следующие факторы:

Смягчающие обстоятельства: искреннее раскаяние, активное содействие следствию, оказание первой помощи жертве сразу после происшествия и добровольное возмещение расходов на погребение.

Обвиняемая является матерью четырех несовершеннолетних детей. Поскольку они находятся за границей, а их биологический отец ограничен в праве выезда из-за военного положения, женщина является фактически единственным опекуном, способным обеспечивать их интересы.

Решение суда

Женщину признали виновной по ч. 1 ст. 115 УК Украины. Суд признал обстоятельства дела такими, что существенно снижают степень тяжести преступления. На основании статьи 69 УК Украины женщине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

До вступления приговора в законную силу осужденная будет оставаться под стражей. Расходы на возмещение убытков потерпевшей стороне были оплачены в полном объеме до оглашения приговора.