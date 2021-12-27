На Днепропетровщине мужчина упал под лед и утонул: тело нашли в 50 метрах от берега

На Днепропетровщине мужчина упал под лед и утонул: тело нашли в 50 метрах от берега

В обстоятельствах гибели рыбака разбираются правоохранители.

На Днепропетровщине мужчина пошел на рыбалку и пропал без вести. Позже его тело обнаружили водолазы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Как стало известно, происшествие случилось в поселке Карнауховка Каменского района. 57-летний мужчина 26 декабря пошел на рыбалку, однако домой так и не вернулся. На связь с близкими не выходил. Его тело водолазы впоследствии обнаружили на расстоянии 50 метров от берега.

"Водолазы-спасатели обследовали 50 квадратных метров подводной акватории залива реки Днепр. Тело без признаков жизни найдено на глубине 3 метров и на расстоянии 50 метров от берега. Чрезвычайники доставили тело погибшего на берег и передали представителям Национальной полиции", — подчеркнули в пресс-службе ГСЧС области.

Напомним, что в Полтаве в СИЗО нашли тело арестованного: мужчина подозревался в мошенничестве.

Читайте также: