На Днепропетровщине мужчина устроил дома пожар: погиб 1,5-летний ребенок

За это он проведет в тюрьме четыре года.
В Днепропетровской области мужчину отправили на четыре года тюрьму за смерть 1,5-годовалого ребенка. Мальчик погиб во время пожара в доме.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Как стало известно, происшествие случилось еще в январе 2021 года. Нетрезвый мужчина находился дома с 1,5-годовалым ребенком. В какой-то момент он решил растопить печку легковоспламеняемыми веществами. Из-за пренебрежения техникой безопасности, в доме начался пожар, в результате которого погиб сын его гражданской жены.
"Выслушав доводы прокуратуры, Павлоградский горрайонный суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года", — подчеркнули в пресс-службе прокуратуры области.
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