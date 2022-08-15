На Днепропетровщине мужчина во время конфликта выстрелил в 8-летнего ребенка

Ребенка госпитализировали в медучреждение.

Об этом идет речь в сообщении полиции Днепропетровской области.

Событие произошло в Марганце возле частного дома по улице Бестужевой. Между 36-летним местным жителем и его 66-летним соседом возник конфликт. В результате ссоры подозреваемый выстрелил из обреза в лобовое стекло автомобиля "Нива", в котором находился 36-летний мужчина и его 8-летняя дочь. От выстрела девочка получила ранение.

Злоумышленника полицейские задержали с поличным в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Обрез охотничьего ружья изъяли и направили на исследования.

Девочке оказана медицинская помощь, ее жизни пока ничего не угрожает.

"14 августа следователям по согласованию с окружной прокуратурой злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления предусмотренном ч.2 ст.15 п.2 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы", — говорится в сообщении полиции.

Напомним, на Буковине дельцы ввозили из-за границы авто как гуммопомощь и продавали волонтерам для ВСУ.

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