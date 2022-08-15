На Днепропетровщине мужчина во время конфликта выстрелил в 8-летнего ребенка

В Марганце Днепропетровской области мужчина из ружья ранил девочку.
Ребенка госпитализировали в медучреждение.
Об этом идет речь в сообщении полиции Днепропетровской области.
Событие произошло в Марганце возле частного дома по улице Бестужевой. Между 36-летним местным жителем и его 66-летним соседом возник конфликт. В результате ссоры подозреваемый выстрелил из обреза в лобовое стекло автомобиля "Нива", в котором находился 36-летний мужчина и его 8-летняя дочь. От выстрела девочка получила ранение.
Злоумышленника полицейские задержали с поличным в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Обрез охотничьего ружья изъяли и направили на исследования.
Девочке оказана медицинская помощь, ее жизни пока ничего не угрожает.
"14 августа следователям по согласованию с окружной прокуратурой злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления предусмотренном ч.2 ст.15 п.2 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы", — говорится в сообщении полиции.
Напомним, на Буковине дельцы ввозили из-за границы авто как гуммопомощь и продавали волонтерам для ВСУ.
Читайте также:
- В Кропивницком "волонтер" пытался продать три автомобиля, ввезенные в качестве гуммпомощи
- Наживались на войне: группа молодых людей из Украины, бежавших за границу, организовали там схему продажи "гуманитарки"
- Продавали бронежилеты, которые завозили под видом гуманитарки: во Львовской области разоблачили схему на 5 миллионов