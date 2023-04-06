На Днепропетровщине мужчина во время ограбления убил ребенка

Мальчик скончался на месте.
В Днепропетровской области мужчина совершил разбойное нападение на дом знакомого, где застрелил ребенка.
Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.
По данным следствия, вооружившись и надев средства конспирации, мужчина проник в дом, где в то время находился 13-летний пасынок хозяина. Увидев незнакомца, ребенок пытался остановить его.
"Мужчина произвел огнестрельный выстрел в мальчика, а затем нанес многочисленные удары ножом по телу. От полученных травм малолетний скончался на месте", — говорится в сообщении.
Мужчина задержан правоохранителями.
В ходе досудебного расследования были установлены эпизоды других жестоких убийств. Все преступления были совершены для собственной наживы и подробно спланированы.
При проведении санкционированных обысков по месту жительства, в гаражном помещении, в автомобиле отца и сына изъяты средства конспирации, схемы реализации преступлений, поддельные номера автомобиля, мобильные телефоны, самодельное огнестрельное оружие и ножи, гранаты, патроны, психотропные вещества.
Напомним, 32-летний житель Закарпатья признан виновным в жестоком убийстве двоих детей и приговорен к пожизненному заключению. Инцидент произошел в Сочельник 2021 года в Тячеве.
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