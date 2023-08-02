На Днепропетровщине мужчина взял заложницу и подорвал гранату: в ОВА рассказали подробности

В Марганце на Днепропетровщине 2 августа неизвестный мужчина зашел в управление Пенсионного фонда с гранатой в руках и взял заложницу, угрожая подорвать гранату. В ходе переговоров с полицейскими он отпустил женщину, после чего подорвал боеприпас – мужчина получил осколочные ранения.

Как рассказал первый заместитель начальника Днепропетровской ОВ Владимир Орлов в эфире национального телемарафона, мужчина был чем-то недоволен.

"Это был посетитель Пенсионного фонда, недоволен по каким-то вопросам. Взял заложницу и когда понял, что у него ничего не получится, отпустил ее и подорвал гранату", — отметил Орлов.

По его словам, мужчина получил осколочные ранения и находится в больнице под конвоем. Его состояние стабильное. Мужчине грозит тюрьма.

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