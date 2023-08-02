На Днепропетровщине мужчина взял заложницу в Пенсионном фонде и подорвал гранату – МВД

В Марганце на Днепропетровщине в помещении админздания произошел взрыв. По предварительной информации, неизвестный мужчина зашел в управление Пенсионного фонда с гранатой в руках и взял заложницу, угрожая подорвать боеприпас.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

"На место происшествия сразу прибыли работники полиции. В ходе переговоров с полицейскими он отпустил женщину, после чего подорвал боеприпас", — говорится в сообщении.

В результате взрыва мужчина получил осколочные ранения. Полицейские на месте оказали ему медицинскую помощь. Другие граждане не пострадали.

Сейчас на месте происшествия продолжаются следственные действия. По указанному факту открыто два уголовных производства: по ч. 2 ст. 147 (захват заложников) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Полтавской области на предприятии обрушилось здание, есть пострадавшие.

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