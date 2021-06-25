На Днепропетровщине мужчина "заминировал" автовокзал из-за любимой

Таким образом он пытался помешать отъезду девушки из города.

В Днепропетровской области задержали 32-летнего мужчину, который после ссоры с девушкой сообщил о заложенной взрывчатке в помещении автостанции в Терновке. Как сообщили в пресс служба Нацполиции, таким образом он пытался задержать отправление автобусов, одним из которых любимая собиралась покинуть город.

Сообщение о минировании автостанции города Терновки поступило в полицию в четверг, 24 июня. Неизвестный мужчина требовал вывести всех людей из помещения вокзала и остановить отправления рейсовых автобусов.

С автостанции эвакуировали всех людей, помещения осмотрели взрывотехники с собакой, на месте вызова работали все экстренные службы. Взрывчатки обнаружено не было. Тогда начались поиски телефонного террориста.

Полицейские установили, что неизвестный совершил звонок в полицию с мобильного телефона, который взял у прохожего, после чего вернул его и ушел в неизвестном направлении.

Получив описание подозреваемого, правоохранители наконец задержали его. Им оказался 32-летний местный житель. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

Напомним, ранее в Киеве искали взрывчатку на Центральном и Южном вокзалах. Сообщение о минировании оказалось ложным.

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