На Днепропетровщине мужчина застрелил товарища из-за обиды

Злоумышленник скрылся с места происшествия, но его оперативно задержали.

В Днепропетровской области мужчина из-за обиды выстрелил из ружья в 26-летнего мужчину. От полученных травм он умер на месте.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

"Накануне вечером между мужчинами возник конфликт. Разозлившись на знакомого, подозреваемый поехал домой и взял гладкоствольное ружье, разрешительных документов на которое не было. Вернувшись назад, он увидел товарища на улице и выстрелил в него. Потерпевший получил смертельное ранение, а нападавший скрылся с места преступления", — говорится в сообщении ведомства.

Нападающий задержан, ему сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения — содержание под стражей.

Напомним, на Волыни мужчина застрелил свою знакомую из родительского ружья.

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