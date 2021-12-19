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На Днепропетровщине мужчину ударило током, когда он прокладывал Интернет: потерпевший скончался

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На Днепропетровщине мужчину ударило током, когда он прокладывал Интернет: потерпевший скончался

pixabay.com

Предварительно инцидент квалифицировали как несчастный случай.

В Подгородном в Днепропетровской области во время прокладки интернет-кабеля погиб местный житель. Его ударило током.

Об этом пишет издание "Информатор".

Как стало известно, происшествие случилось на улице Дачной. Там 40-летний  мужчина прокладывал интернет-кабель. В какой-то момент его ударило током. В результате чего пострадавший скончался на месте. Медики впоследствии лишь констатировали его смерть.

Предварительно, инцидент квалифицировали как несчастный случай. В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.

Напомним, что в Николаеве погиб 34-летний работник мясоперерабатывающего предприятия. Мастера по обвалке мяса затянуло в рампу гидравлического упаковочного пресса.

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