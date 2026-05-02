На Днепропетровщине неизвестные с автоматами обстреляли магазин и похитили парня: что известно

На Днепропетровщине произошла стрельба / © npu.gov.ua

В городе Шахтерское Синельниковского района Днепропетровской области трое неизвестных мужчин устроили стрельбу возле местного магазина, после чего похитили 20-летнего парня. Полиция уже установила местонахождение потерпевшего и объявила нападавших в розыск.

Об этом сообщаетполиция Днепропетровской области.

Конфликт возле магазина: как все начиналось

По данным правоохранителей, происшествие произошло около 23:40 1 мая. В торговое заведение на автомобиле прибыли трое неизвестных. Нападавшие пытались попасть внутрь помещения, где в то время находились охранница и ее 20-летний знакомый.

Между мужчинами вспыхнул конфликт, который быстро перерос в драку. Ситуация обострилась, когда нападавшие достали оружие.

Злоумышленники силой затолкали потерпевшего в свой автомобиль. Убегая с места происшествия, они произвели несколько выстрелов из автоматического оружия в сторону магазина. В результате обстрела был поврежден фасад здания, что привело к возгоранию.

Состояние пострадавшего и действия полиции

Благодаря оперативным действиям полицейским удалось найти похищенного парня. Его обнаружили в бессознательном состоянии. Сейчас 20-летний пострадавший госпитализирован, медики оказывают ему необходимую помощь.

Полиция Днепропетровщины открыла уголовные производства по двум статьям:

ч. 4 ст. 296 (Хулиганство с применением оружия);

ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека).

Сейчас правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, чтобы установить личности нападавших и задержать их. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств ночной стрельбы.

