На Днепропетровщине невестка сдала полиции свекровь, убившую своего мужа ножом в сердце

Во время ссоры жена убила своего мужа. Он скончался на месте.

В Днепропетровской области по подозрению в убийстве мужчины полицейские задержали его жену. Во время ссоры подозреваемая ударила ножом супруга. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

"В полицию поступило сообщение, что по месту жительства родственников 39-летняя женщина обнаружила тело свекра с телесными повреждениями. На месте происшествия полицейские установили, что по адресу проживает 74-летний мужчина с супругой. В день совершения преступления между супругами возникла ссора, во время которой 69-летняя женщина схватила нож и несколько раз ударила мужчину в сердце", — рассказали в полиции.

Ей сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании женщине меры пресечения.

Ранее стало известно, что несовершеннолетняя ученица одной из гимназий Коростенского района приговорена к 13 годам лишения свободы за особо жестокое убийство одноклассника. Суд также присудил ей уплатить один миллион гривен причиненного морального ущерба.

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