На Днепропетровщине новогодний салют запустили в толпу людей (видео)

На Днепропетровщине новогодний салют запустили в толпу людей (видео)

Он, вероятно, упал – и вместо выстрелов вверх, стал "салютовать" в толпу людей.

В Каменском Днепропетровской области в новогоднюю ночь салют попал в толпу людей.

Об этом пишет издание "Информатор".

Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения. Позже ролик попал в социальные сети. На кадрах видно, как на центральной площади, возле городской елки, местные жители зажигают салют, после чего тот начинает взрываться. В какой-то момент фейерверк изменил направление — он, вероятно, упал — и вместо выстрелов вверх, стал “салютовать” в толпу людей.

В результате инцидента, предварительно, никто не пострадал. Отметим, что и другой салют, который горожане отправляли с площади, тоже “стрелял” в сторону.

Напомним, что в Киеве на Трухановом острове произошел масштабный пожар: есть пострадавшие.

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