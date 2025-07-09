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- Украина
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На Днепропетровщине обнаружили старинное надгробие с загадочной надписью (фото)
Уникальное надгробие из Днепра рассказало о малыше 19 века.
На Днепропетровщине в селе Могилев историки нашли старинное надгробие с надписью, которую удалось расшифровать. Это единственное известное надгробие дореволюционного времени, сохранившееся на этой территории.
Об этом сообщает Областной информационный центр.
Камень, который служил надгробием для наших предков, долгое время оставался загадкой: из-за сильного уничтожения надписей специалисты не могли разобрать надписи на нем. Однако недавно историкам удалось расшифровать текст.
Оказалось, что это надгробие малыша, который родился в 1898 году, а умер в 1899-м. Сейчас этот уникальный экспонат готовят для передачи в музей, где он сохранит память о прошлых поколениях и расскажет свою историю посетителям.
Старший научный сотрудник Музея истории Днепра Кирилла Габора сообщил, что музейным экспонатом надгробие не станет. Забирать его с могилы не будут.
«Ну хоть „уникальщины“ нет, это радует. Но нет, музейным экспонатом это надгробие не станет, и само собой не будет изыматься с территории кладбища», — написалон в соцсети.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Одессе археологи нашли уникальный артефакт XIV века, который опровергает российскую пропаганду.