На Днепропетровщине обнаружили старинное надгробие с загадочной надписью (фото)

Таинственное надгробие

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На Днепропетровщине в селе Могилев историки нашли старинное надгробие с надписью, которую удалось расшифровать. Это единственное известное надгробие дореволюционного времени, сохранившееся на этой территории.

Об этом сообщает Областной информационный центр.

Камень, который служил надгробием для наших предков, долгое время оставался загадкой: из-за сильного уничтожения надписей специалисты не могли разобрать надписи на нем. Однако недавно историкам удалось расшифровать текст.

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Оказалось, что это надгробие малыша, который родился в 1898 году, а умер в 1899-м. Сейчас этот уникальный экспонат готовят для передачи в музей, где он сохранит память о прошлых поколениях и расскажет свою историю посетителям.

Историки показали находку из дореволюционного периода

Историки показали находку из дореволюционного периода

Старший научный сотрудник Музея истории Днепра Кирилла Габора сообщил, что музейным экспонатом надгробие не станет. Забирать его с могилы не будут.

«Ну хоть „уникальщины“ нет, это радует. Но нет, музейным экспонатом это надгробие не станет, и само собой не будет изыматься с территории кладбища», — написалон в соцсети.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Одессе археологи нашли уникальный артефакт XIV века, который опровергает российскую пропаганду.

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