На Днепропетровщине обнаружили тело еще одной погибшей после российской атаки (фото, видео)

В Днепропетровской области, которую ночью и утром 19 апреля российские террористы атаковали дронами и ракетами, под завалами многоэтажки обнаружено тело погибшей женщины.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, опубликовав фото и видео с места аварийно-спасательных работ.

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В общей сложности, по предварительной информации ГСЧС, в результате вражеского удара погибли уже 7 человек, среди которых 2 ребенка.

Еще 34 человека пострадали, среди них – 1 ребенок.

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

На Днепропетровщине нашли тело еще одной погибшей после российской атаки

Напомним, силами ПВО ночью и утром 19 апреля были сбиты 11 из 16 ракет и 9 из 10 "Шахедов", которыми враг атаковал Днепропетровскую область. Есть попадание в гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры.

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