На Днепропетровщине обнаружили взрывчатку на электроподстанции – что известно

Для обезвреживания взрывного устройства вызвали полицию и саперы.

В Днепропетровской области на одной из подстанций обнаружено взрывное устройство. Опасную находку обезвредили.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

"На одной из подстанций облэнерго в Днепропетровской области было обнаружено взрывное устройство", - говорится в сообщении.

Там добавили, что для обезвреживания взрывного устройства вызвали полицию и саперы.

Напомним, в Минэнерго рассказали о ситуации в энергосистеме и об отключении света 26 мая.

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