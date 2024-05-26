На Днепропетровщине обнаружили взрывчатку на электроподстанции – что известно

Для обезвреживания взрывного устройства вызвали полицию и саперы.
В Днепропетровской области на одной из подстанций обнаружено взрывное устройство. Опасную находку обезвредили.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
"На одной из подстанций облэнерго в Днепропетровской области было обнаружено взрывное устройство", - говорится в сообщении.
Там добавили, что для обезвреживания взрывного устройства вызвали полицию и саперы.
Напомним, в Минэнерго рассказали о ситуации в энергосистеме и об отключении света 26 мая.
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