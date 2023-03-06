На Днепропетровщине очевидцы сообщают о звуках взрывов и вражеских дронах в области

На территории Днепропетровской области продолжается воздушная тревога.
В Днепропетровской области воздушная тревога раздалась еще задолго до полуночи.
Сейчас в социальных сетях сообщают о звуках, похожих на взрывы на территории области. По предварительной информации, это работа ПВО.
Также было громко в пригороде Днепра.
Сейчас в соцсетях идет речь о движении вражеских беспилотников.
Информация проверяется и уточняется.
Находитесь в укрытиях и не пренебрегайте личной безопасностью.
Официальные источники пока не сообщают детали инцидента.
Напомним, что в ночь на 6 марта 2023 года во многих регионах Украины объявлена воздушная тревога.
А согласно сообщению в социальных сетях в Киевской области раздались взрывы.
Позже в небе Киевской области обнаружили воздушную цель. Людям посоветовали находиться в укрытиях.
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