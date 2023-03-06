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На Днепропетровщине очевидцы сообщают о звуках взрывов и вражеских дронах в области

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1850
Время на прочтение
1 мин
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На Днепропетровщине очевидцы сообщают о звуках взрывов и вражеских дронах в области

Фото: ТСН.ua

На территории Днепропетровской области продолжается воздушная тревога.

В Днепропетровской области воздушная тревога раздалась еще задолго до полуночи.

Сейчас в социальных сетях сообщают о звуках, похожих на взрывы на территории области. По предварительной информации, это работа ПВО.

Также было громко в пригороде Днепра.

Сейчас в соцсетях идет речь о движении вражеских беспилотников.

Информация проверяется и уточняется.

Находитесь в укрытиях и не пренебрегайте личной безопасностью.

Официальные источники пока не сообщают детали инцидента.

Напомним, что в ночь на 6 марта 2023 года во многих регионах Украины объявлена воздушная тревога.

А согласно сообщению в социальных сетях в Киевской области раздались взрывы.

Позже в небе Киевской области обнаружили воздушную цель. Людям посоветовали находиться в укрытиях.

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Дата публикации
Просмотры
1850
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