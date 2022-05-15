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На Днепропетровщине оккупанты из "Ураганов" обстреляли территорию Широковского общества — ОВА

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На Днепропетровщине оккупанты из "Ураганов" обстреляли территорию Широковского общества — ОВА

Фото: commons.wikimedia.org

Этой ночью Днепропетровская область потерпела обстрелы со стороны российских оккупантов.

Вражеские боеприпасы упали на территорию Широковского общества Криворожского района.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко.

"Ночь снова с тревогой. В полночь враг дважды обстрелял Широковскую общину в Криворожском районе. Били из "Ураганов". Попали между селами. Никто не пострадал. Сейчас в области спокойно", — написал Резниченко.

Напомним, авиация воздушных сил уничтожила взводный опорный пункт, командно-наблюдательный пункт роты, 10 бронированных машин и личный состав противника.

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