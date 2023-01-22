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На Днепропетровщине оккупанты обстреляли Марганецкую громаду: одно из предприятий разрушено

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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15
Время на прочтение
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На Днепропетровщине оккупанты обстреляли Марганецкую громаду: одно из предприятий разрушено

Фото: Associated Press

Российские военные продолжают обстреливать Днепропетровскую область.

В течение дня армия РФ, используя РСЗО и ствольную артиллерию, совершила обстрелы Марганецкой ТГ на Днепропетровщине.

Об этом сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.

В результате чего, одно из предприятий разрушено.

Люди не пострадали.

В пределах других территорий района день прошел без чрезвычайных ситуаций.

«Сейчас прибрежные территории находятся под угрозой артиллерийского обстрела со стороны оккупантов. Прошу жителей находиться в хранилище или воспользоваться правилом двух стен. Искренне желаю вам в тихую ночь, а врагам справедливого наказания», — говорится в сообщении.

Ситуация на Днепропетровщине

Напомним, что ранее россияне атаковали из тяжелой артиллерии Днепропетровщину. Пострадавших и погибших нет. В результате российских атак есть разрушение.

Также СБУ задержала в Днепре 7 российских агентов. Они могут быть причастны к ракетному удару по многоэтажке.

К тому же на месте трагедии в Днепре обнаружили огромную сумму денег, поэтому ищут их владельца.

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Дата публикации
Просмотры
15
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