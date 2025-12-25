На Днепропетровщине освобождены от оккупантов 5 населенных пунктов

Освобожденные села на Днепропетровщине / © скриншот с видео

Более 100 суток длилась операция по освобождению пяти населенных пунктов на Днепропетровщине. Речь идет о селах Орестополь, Новоселовка, Сосновка, Хорошее и Вороное.

Об этом сообщили в Telegram-канале 225-го Отдельного штурмового полка.

В сообщении уточнили, что операция по освобождению населенных пунктов проходила при поддержке бойцов 20-го армейского корпуса.

На опубликованном видео обозначены села, которые были освобождены — Орестополь, Новоселовка, Сосновка, Хорошее и Вороное.

Здесь также есть кадры с установлением украинского флага на освобожденной от оккупантов территории и фотографии бойцов, участвовавших в операции.

С начала осени, когда началась операция, воины 3-го штурмового батальона 225-го ОШП находились на позициях и выполняли контратакующие действия.

«Это уникальный случай, когда подразделение в течение более чем 100 дней непрерывно удерживало позиции и продвигалось вперед. Все бойцы, которые принимали участие в этой операции, представлены к государственным наградам», — говорится в сообщении.

Напомним, аналитики DeepState сообщили, что за прошедшие сутки, 24 декабря, российские захватчики продвинулись вблизи Кондратовки на Сумщине, в Волчанске на Харьковщине.

Ранее сообщалось, что украинские силы вернули контроль над большей частью Купянска после контратаки.