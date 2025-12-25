- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 97
- Время на прочтение
- 1 мин
На Днепропетровщине освобождены от оккупантов 5 населенных пунктов
Подразделение 225-го Отдельного штурмового полка. на протяжении более 100 дней непрерывно удерживало позиции и продвигалось вперед.
Более 100 суток длилась операция по освобождению пяти населенных пунктов на Днепропетровщине. Речь идет о селах Орестополь, Новоселовка, Сосновка, Хорошее и Вороное.
Об этом сообщили в Telegram-канале 225-го Отдельного штурмового полка.
В сообщении уточнили, что операция по освобождению населенных пунктов проходила при поддержке бойцов 20-го армейского корпуса.
На опубликованном видео обозначены села, которые были освобождены — Орестополь, Новоселовка, Сосновка, Хорошее и Вороное.
Здесь также есть кадры с установлением украинского флага на освобожденной от оккупантов территории и фотографии бойцов, участвовавших в операции.
С начала осени, когда началась операция, воины 3-го штурмового батальона 225-го ОШП находились на позициях и выполняли контратакующие действия.
«Это уникальный случай, когда подразделение в течение более чем 100 дней непрерывно удерживало позиции и продвигалось вперед. Все бойцы, которые принимали участие в этой операции, представлены к государственным наградам», — говорится в сообщении.
Напомним, аналитики DeepState сообщили, что за прошедшие сутки, 24 декабря, российские захватчики продвинулись вблизи Кондратовки на Сумщине, в Волчанске на Харьковщине.
Ранее сообщалось, что украинские силы вернули контроль над большей частью Купянска после контратаки.