На Днепропетровщине погиб 17-летний подросток: коснулся кассетного боеприпаса

В Синельниковском районе Днепропетровской области произошел трагический случай.
На кассетном боеприпасе подорвался 17-летний парень.
Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"В Синельниковском районе погиб 17-летний парень. Он коснулся кассетного боеприпаса. Тот сдетонировал. Это уже восьмая смерть в области из-за таких боеприпасов. Кассетные боеприпасы коварны. Они опасны еще какое-то время после "прилетов", — заметил Резниченко.
Он обратился к жителям области с просьбой быть осмотрительными и не трогать обнаруженные подозрительные предметы, а вызвать полицию или ГСЧС.
Напомним, в Одесской области мужчина выстрелил в голову 10-летнему мальчику.
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