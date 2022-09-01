На Днепропетровщине погиб 17-летний подросток: коснулся кассетного боеприпаса

На кассетном боеприпасе подорвался 17-летний парень.

Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"В Синельниковском районе погиб 17-летний парень. Он коснулся кассетного боеприпаса. Тот сдетонировал. Это уже восьмая смерть в области из-за таких боеприпасов. Кассетные боеприпасы коварны. Они опасны еще какое-то время после "прилетов", — заметил Резниченко.

Он обратился к жителям области с просьбой быть осмотрительными и не трогать обнаруженные подозрительные предметы, а вызвать полицию или ГСЧС.

Напомним, в Одесской области мужчина выстрелил в голову 10-летнему мальчику.

Читайте также: