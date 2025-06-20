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Войска РФ обстреляли Днепропетровщину: повреждены два промышленных предприятия
В Никопольском районе враг атаковал артиллерией и дронами-камикадзе Никополь, Покровскую, Марганецкую и Мировскую общины. Тяжелые ранения получил мужчина, 39 лет.
В Никопольском районе Днепропетровской области повреждены два промышленных предприятия в результате вражеской атаки артиллерией и дронами-камикадзе.
Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Александр Вилкул в Telegram.
«Кривой Рог. На утро 20.06.25 ситуация контролируемая. В Криворожском районе ночью обстрелов не было. В Никопольском районе враг атаковал артиллерией и дронами-камикадзе Никополь, Покровскую, Марганецкую и Мировскую общины. Тяжелые ранения получил мужчина, 39 лет. Также повреждены четыре частных дома, два промышленных предприятия, два учебных заведения, авто и газопровод», — уточнил чиновник.
Вилкул отметил, что в Кривом Роге все службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения работают.
Напомним, российские войска 19 июня обстреляли ряд районов Днепропетровщины. В результате удара повреждены дома, авто также ранены и погибли.