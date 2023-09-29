На Днепропетровщине пожизненно арестовали мужчину, который изнасиловал 8-летнюю девочку: подробности жесткого преступления

Ранее мужчина неоднократно судим за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних.

В Днепропетровской области к пожизненному заключению приговорили 36-летнего местного жителя, изнасиловавшего 8-летнюю девочку.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Прокуроры доказали, что в сентябре 2022 года мужчина, заметив во дворе многоэтажного дома двух возвращавшихся домой малолетних детей, последовал за ними.

Вместе с детьми осужденный зашел в подъезд и представился врачом, после чего дети пустили его в дом.

"Убедившись, что в квартире нет взрослых, мужчина попросил 7-летнего мальчика подождать в другой комнате, а сам изнасиловал 8-летнюю девочку, причинив ей тяжелые телесные повреждения", — сообщают в ОГП.

Фото: Офис Генерального прокурора

Кроме того, во время обыска по месту жительства осужденного, правоохранители обнаружили корпус ручной оборонительной осколочной гранаты и пыл.

Суд признал его виновным в изнасиловании малолетнего ребенка и незаконном приобретении, хранении взрывчатого вещества и боеприпасов (ч. 6 ст. 152, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Ранее мужчина неоднократно был судим за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Напомним, в Днепре отец регулярно насиловал родную дочь.

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