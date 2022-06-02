На Днепропетровщине приемные родители сожгли тело ребенка, а его останки пытались затопить в водоеме

На Днепропетровщине приемные родители сожгли тело ребенка, а его останки пытались затопить в водоеме

В Днепропетровской области приемные родители сожгли тело умершего 6-летнего ребенка, а его останки пытались затопить в водоеме.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Как стало известно, летом 2017 года приемные родители пытались скрыть смерть ребенка, поэтому сожгли его тело, а останки затопили в водоеме. После чего обратились в полицию с заявлением об исчезновении девочки.

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Во время оперативных мероприятий правоохранители установили, что родители хотели избавиться от тела ребенка. Экспертные исследования показали, что найденные в реке останки принадлежат исчезнувшей. Мужчину и женщину во время судебных заседаний приговорили к семи и шести годам тюрьмы. Однако сторона защиты не согласилась с таким приговором, поэтому подала апелляционную жалобу.

“Во время апелляционного пересмотра дела прокуратура опровергла аргументы стороны защиты, доказала законность и обоснованность назначения наказания в виде лишения свободы. Сейчас приговор суда вступил в законную силу”, — отметили в прокуратуре области.

Напомним, что в Полтавской области из исправительной колонии сбежал осужденный.

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