На Днепропетровщине продлили зимние каникулы из-за масштабных отключений света
В заведениях общего среднего образования Днепропетровской области продлили каникулы до 9 января включительно из-за отключения электроснабжения, вызванных враждебной атакой на объект критической инфраструктуры.
Из-за повреждения объекта критической инфраструктуры, который обеспечивал электропитание большинства районов области, во многих населенных пунктах Днепропетровщины продолжаются перебои со светом. В этой связи в школах региона приняли решение продлить зимние каникулы до 9 января включительно.
В Днепропетровской областной военной администрации сообщили, что ситуация остается сложной. В то же время энергетики начнут восстановительные работы сразу, как только это позволит обстановка безопасности.
На период отсутствия электроснабжения жители области могут воспользоваться Пунктами несокрушимости, где есть возможность подзарядить гаджеты, согреться и получить консультации по мерам безопасности.
По словам представителей областных властей, ситуация находится под постоянным контролем, сообщил представитель Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко.