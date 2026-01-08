ТСН в социальных сетях

Украина
18
1 мин

На Днепропетровщине продлили зимние каникулы из-за масштабных отключений света

В заведениях общего среднего образования Днепропетровской области продлили каникулы до 9 января включительно из-за отключения электроснабжения, вызванных враждебной атакой на объект критической инфраструктуры.

Елена Кузьмич
Блэкаут

Из-за повреждения объекта критической инфраструктуры, который обеспечивал электропитание большинства районов области, во многих населенных пунктах Днепропетровщины продолжаются перебои со светом. В этой связи в школах региона приняли решение продлить зимние каникулы до 9 января включительно.

В Днепропетровской областной военной администрации сообщили, что ситуация остается сложной. В то же время энергетики начнут восстановительные работы сразу, как только это позволит обстановка безопасности.

На период отсутствия электроснабжения жители области могут воспользоваться Пунктами несокрушимости, где есть возможность подзарядить гаджеты, согреться и получить консультации по мерам безопасности.

По словам представителей областных властей, ситуация находится под постоянным контролем, сообщил представитель Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко.

18
