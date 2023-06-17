На Днепропетровщине произошел взрыв газа в шахте – три человека госпитализировали

На шахте в Павлограде произошел взрыв метана, когда там находились шахтеры.

В Павлограде Днепропетровской области в ночь на 17 июня на угольной шахте произошел взрыв метана. На тот момент там находились 200 шахтеров. Трое сотрудников были доставлены в больницу с травмами.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

Остальные шахтеры были эвакуированы на поверхность. Причины чрезвычайного происшествия выясняются.

Напомним, в водоемах Одесской области обнаружили опасные возбудители инфекционных болезней: где запрещено купаться и ловить рыбу.

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