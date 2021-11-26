На Днепропетровщине произошло ДТП с автобусом: от машины осталась куча металла, водитель погиб (фото)

На Днепропетровщине произошло ДТП с автобусом: от машины осталась куча металла, водитель погиб (фото)

Причина столкновения пока неизвестна.

В городе Никополь Днепропетровской области утром 26 ноября столкнулись автобус одного из местных предприятий Ikarus и ВАЗ-2101. 40-летний водитель легковушки погиб на месте.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Авария произошла на улице Электрометаллургов. В автобусе находился только водитель, он не пострадал. На месте работали спасатели, они смыли размытое топливо с дороги.

Причина столкновения пока неизвестна. Как видно на фото с места ДТП, от легковушки осталась куча металла, у автобуса пострадала только передняя часть.

Напомним, что в селе Новые Петровцы в Киевской области столкнулись Mercedes-Benz Sprinter и ВАЗ 21063. Водитель последнего скончался в больнице.

Новости Харькова: в ДТП погибли три человека, среди которых и маленький ребенок

Читайте также: