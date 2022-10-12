На Днепропетровщине произошло жуткое ДТП с автобусом и легковушкой: есть пострадавшие

В Каменском Днепропетровской области произошло масштабное ДТП. Там на дороге не разминулись легковушка и пассажирский автобус.
В Каменском на Днепропетровщине на дороге столкнулись легковушка и пассажирский автобус. Есть пострадавшие, в частности – дети.
Информация об аварии стала появляться в соцсетях.
Как стало известно, на дороге не разминулись легковушка и пассажирский автобус, курсирующий направлением "Днепр — Каменское". На видео видно, что ДТП произошло, когда автомобили двигались на перекрестке. Водитель автомобиля не уступил дорогу автобусу, в результате чего произошло столкновение.
В результате чего общественный транспорт влетел в кювет. Сообщается, о травмировании нескольких пассажиров, в том числе – детей. В каком состоянии пострадали неизвестно.
Напомним, что в Одесской области водитель не справился с управлением и влетел в дерево. Одна пассажирка скончалась на месте.
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