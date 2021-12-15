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На Днепропетровщине прокуроры требуют от суда более жестокого наказания для убийцы, застрелившего полицейского

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На Днепропетровщине прокуроры требуют от суда более жестокого наказания для убийцы, застрелившего полицейского

pixabay.com

Изначально его приговорили к восьми годам заключения.

На Днепропетровщине суд приговорил мужчину к восьми годам тюрьмы за убийство полицейского. Прокуратура обжаловала это решение и требует для убийцы более жесткого наказания.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Как стало известно, еще в марте 2020 года между двумя двигающимися на автомобиле мужчинами произошел конфликт. В результате чего водитель достал пистолет и выстрелил в пассажира – работника полиции. После чего украл его мобильный телефон.

Впоследствии подозреваемого задержали. Во время обысков у него обнаружили пистолет, а также патроны к нему. В то же время разрешительных документов на оружие у мужчины не было.

"Днепропетровская областная прокуратура обжаловала в Днепровском апелляционном суде решение суда первой инстанции и требует более строгого наказания для гражданина, осужденного за умышленное убийство, кражу, а также незаконное приобретение и ношение огнестрельного оружия. Приговором Апостоловского районного суда ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы", – рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Продолжаются судебные разбирательства.

Напомним, что в Черкасской области к 11 годам тюрьмы приговорили несовершеннолетнего.

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