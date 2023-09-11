Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

На Днепропетровщине сработала система ПВО – мониторинговые каналы

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
530
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
На Днепропетровщине сработала система ПВО – мониторинговые каналы

Ночью враг нанес атаки по Кривому Рогу. / Фото: ТСН.ua

Враг ночью продолжает атаковать Украину

В ночь на 11 сентября 2023 года на Днепропетровщине прогремели взрывы.

О серии мощных взрывов сообщили мониторинговые каналы.

Также очевидцы заявили о звуках взрывов в Кривом Роге.

Мониторинговые каналы отметили работу ПВО в регионе и взлет украинской авиации для перехвата враждебных целей, в том числе — беспилотников.

Также Кривому Рогу угрожали ракеты неустановленного типа.

К тому же на Белгородщине расцвел мощный "хлопок".

Заметим, что в РФ отреагировали об атаке беспилотников: утверждают о дронах "самолетного типа".

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
530
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация