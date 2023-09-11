На Днепропетровщине сработала система ПВО – мониторинговые каналы

Враг ночью продолжает атаковать Украину
В ночь на 11 сентября 2023 года на Днепропетровщине прогремели взрывы.
О серии мощных взрывов сообщили мониторинговые каналы.
Также очевидцы заявили о звуках взрывов в Кривом Роге.
Мониторинговые каналы отметили работу ПВО в регионе и взлет украинской авиации для перехвата враждебных целей, в том числе — беспилотников.
Также Кривому Рогу угрожали ракеты неустановленного типа.
К тому же на Белгородщине расцвел мощный "хлопок".
Заметим, что в РФ отреагировали об атаке беспилотников: утверждают о дронах "самолетного типа".
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