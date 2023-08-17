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На Днепропетровщине раздались взрывы — мониторинговые каналы

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1634
Время на прочтение
1 мин
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На Днепропетровщине раздались взрывы — мониторинговые каналы

Ночью раздались взрывы / Фото: ТСН.ua

Идет очередная тревожная ночь в Украине.

В Харьковской и Днепропетровской областях объявлены воздушные тревоги из-за ракетной опасности.

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ в социальных сетях.

Незадолго после этого сообщения по информации мониторинговых каналов в Днепропетровской области прогремели взрывы. Официально эта информация не подтверждена. Находитесь в укрытиях.

Также сообщалось, что наблюдается активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

Напомним, что ранее враг продолжает варить из минометов и артиллерии на Сумщине.

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