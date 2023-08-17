На Днепропетровщине раздались взрывы — мониторинговые каналы

В Харьковской и Днепропетровской областях объявлены воздушные тревоги из-за ракетной опасности.

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ в социальных сетях.

Незадолго после этого сообщения по информации мониторинговых каналов в Днепропетровской области прогремели взрывы. Официально эта информация не подтверждена. Находитесь в укрытиях.

Также сообщалось, что наблюдается активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

Напомним, что ранее враг продолжает варить из минометов и артиллерии на Сумщине.