На Днепропетровщине раздался мощный взрыв: есть погибший и много раненых

Взрыв / © Associated Press

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Из-за взрыва в Песчанке, что на Днепропетровщине погиб человек. Еще 11 ранены.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

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Взрыв в Песчанке на Днепропетровщине — что известно

По словам чиновника, три частных дома разрушены до основания, 15 — повреждены. Людей из зоны взрыва эвакуировали.

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«Работаю в Песчанке Самаровского района на месте военного преступления.

Провел совещание со стражами порядка, спасателями, представителями местных властей и профильных служб. Заслушал доклад. Поставил первоочередные задачи», — отметил Александр Ганжа.

Опасную зону перекрыли — там работают следователи и спасатели. В Песчанке развернули мобильный пункт полиции, куда люди могут обратиться по поводу поврежденного имущества. Также полицейские охраняют уцелевшие вещи местных и следят за порядком в деревне.

Александр Ганжа подчеркнул, что сейчас самое главное — зафиксировать все разрушения и помочь людям.

«Работаем, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации и помочь людям», — отметил Ганжа.

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Напомним, в Голосеевском районе Киева в результате российской атаки зафиксировано повреждение 16-этажного жилого дома, пострадала женщина.

Также в результате российской атаки на Мену ранения получили 13 человек, среди них четверо детей. В центре города также повреждены здания, магазины и автомобили.

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