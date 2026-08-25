ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1698
Время на прочтение
1 мин

На Днепропетровщине раздался мощный взрыв: есть погибший и много раненых

Взрыв в Песчанке на Днепропетровщине унес жизни человека, ранены.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Взрыв

Взрыв / © Associated Press

Из-за взрыва в Песчанке, что на Днепропетровщине погиб человек. Еще 11 ранены.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Взрыв в Песчанке на Днепропетровщине — что известно

По словам чиновника, три частных дома разрушены до основания, 15 — повреждены. Людей из зоны взрыва эвакуировали.

«Работаю в Песчанке Самаровского района на месте военного преступления.
Провел совещание со стражами порядка, спасателями, представителями местных властей и профильных служб. Заслушал доклад. Поставил первоочередные задачи», — отметил Александр Ганжа.

Опасную зону перекрыли — там работают следователи и спасатели. В Песчанке развернули мобильный пункт полиции, куда люди могут обратиться по поводу поврежденного имущества. Также полицейские охраняют уцелевшие вещи местных и следят за порядком в деревне.

Александр Ганжа подчеркнул, что сейчас самое главное — зафиксировать все разрушения и помочь людям.

«Работаем, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации и помочь людям», — отметил Ганжа.

Война в Украине — последние новости

Напомним, в Голосеевском районе Киева в результате российской атаки зафиксировано повреждение 16-этажного жилого дома, пострадала женщина.

Также в результате российской атаки на Мену ранения получили 13 человек, среди них четверо детей. В центре города также повреждены здания, магазины и автомобили.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie