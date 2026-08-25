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На Днепропетровщине раздался мощный взрыв: есть погибший и много раненых
Взрыв в Песчанке на Днепропетровщине унес жизни человека, ранены.
Из-за взрыва в Песчанке, что на Днепропетровщине погиб человек. Еще 11 ранены.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Взрыв в Песчанке на Днепропетровщине — что известно
По словам чиновника, три частных дома разрушены до основания, 15 — повреждены. Людей из зоны взрыва эвакуировали.
«Работаю в Песчанке Самаровского района на месте военного преступления.
Провел совещание со стражами порядка, спасателями, представителями местных властей и профильных служб. Заслушал доклад. Поставил первоочередные задачи», — отметил Александр Ганжа.
Опасную зону перекрыли — там работают следователи и спасатели. В Песчанке развернули мобильный пункт полиции, куда люди могут обратиться по поводу поврежденного имущества. Также полицейские охраняют уцелевшие вещи местных и следят за порядком в деревне.
Александр Ганжа подчеркнул, что сейчас самое главное — зафиксировать все разрушения и помочь людям.
«Работаем, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации и помочь людям», — отметил Ганжа.
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Напомним, в Голосеевском районе Киева в результате российской атаки зафиксировано повреждение 16-этажного жилого дома, пострадала женщина.
Также в результате российской атаки на Мену ранения получили 13 человек, среди них четверо детей. В центре города также повреждены здания, магазины и автомобили.