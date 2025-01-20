На Днепропетровщине разъяренная сестра отомстила брату и убила его

Женщина решила спрятаться в другом городе во избежание наказания.
На Днепропетровщине женщина убила своего брата, а затем уехала в другой город, чтобы ее не поймали правоохранители.
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Днепропетровской области.
Тело 50-летнего мужчины обнаружили в частном доме одного из сел Криворожского района.
Правоохранители выяснили, что убитый поссорился со своей сестрой. Она, разозлившись, ударила брата ножом в грудь.
"Мужчина от полученных ранений скончался на месте, а его сестра сбежала. Задержали женщину в Покрове", — говорится в сообщении ведомства.
Полиция задержала 39-летнюю подозреваемую в умышленном убийстве и заключила под стражу. Теперь женщине грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, во Львове студент зверски расправился с женщиной.
А на Полтавщине мужчина зарезал сожительницу, женщина умерла на глазах у своего сына.
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