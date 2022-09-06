На Днепропетровщине ребенок впал в кому после падения с лестницы

После падения он впал в кому.

Об этом сообщает "Днепр оперативный".

В городе Никополь Днепропетровской области 10-летний мальчик упал с лестницы. Ребенок играл в прятки вместе с братом во дворе дома. Во время игры школьник поднялся на лестницу у дома и упал на землю. Мать детей находилась дома.

Мальчика госпитализировали в Никопольскую городскую больницу. После падения 4-классник попал в реанимацию и находится в коме.

Напомним, что в Киеве четверо 18-летних парней забили насмерть 34-летнего мужчину.

Читайте также: