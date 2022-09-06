На Днепропетровщине ребенок впал в кому после падения с лестницы

В Днепропетровской области серьезно травмировался 10-летний мальчик.
После падения он впал в кому.
Об этом сообщает "Днепр оперативный".
В городе Никополь Днепропетровской области 10-летний мальчик упал с лестницы. Ребенок играл в прятки вместе с братом во дворе дома. Во время игры школьник поднялся на лестницу у дома и упал на землю. Мать детей находилась дома.
Мальчика госпитализировали в Никопольскую городскую больницу. После падения 4-классник попал в реанимацию и находится в коме.
Напомним, что в Киеве четверо 18-летних парней забили насмерть 34-летнего мужчину.
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