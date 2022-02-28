На Днепропетровщине ситуация контролируемая и спокойная, штаб работает круглосуточно

На Днепропетровщине ситуация контролируемая и спокойная, штаб работает круглосуточно

В Днепропетровской области по состоянию на утро 28 февраля ситуация полностью контролируемая и спокойная.

Об этом рассказал на брифинге глава Днепропетровской ОГА, руководитель Совета обороны Днепропетровской области Валентин Резниченко.

«Правоохранители несут службу в усиленном режиме. Охраняют объекты критической инфраструктуры. Жители объединились. Создают волонтерские штабы. Записываются в Силы территориальной обороны. Помогают патрулировать улицы. Только вместе сможем защитить область и Украину», – сказал глава областной администрации.

Штаб работает круглосуточно. В области функционируют магазины, аптеки, больницы. Есть медикаменты, продукты и вода.

Резниченко также сообщил, что в области не зафиксировано ни одной попытки мародерства. Но комендантский час пока не отменяется. Граждан просят не покидать свои дома в период с 6 утра до 20 вечера, если нет специальных пропусков.

«Прошу всех четко придерживаться комендантского часа. Остаться дома, в безопасности. Это сейчас важно. Таким образом вы поможете предотвратить попытки вторжения», – добавил глава Днепропетровской ОГА.