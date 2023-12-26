На Днепропетровщине столкнулись 6 авто: что известно о пострадавших

Утром 26 декабря за пределами поселка Васильевка Солонянского поселкового территориального общества, что на Днепропетровщине, столкнулось 6 транспортных средств. Пострадали 6 человек.

Об этом сообщает ГСЧС.

По данным ведомства, трое пострадавших госпитализированы в медицинское учреждение. Кроме этого, спасатели предприняли комплекс мер, чтобы предотвратить возникновение пожара.

Людей в очередной раз призывали быть внимательными и осторожными на дороге, соблюдая ПДД.

Напомним, в Одесской области водитель насмерть сбил двух женщин.

Читайте также: