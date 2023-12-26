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На Днепропетровщине столкнулись 6 авто: что известно о пострадавших

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
Просмотры
369
Время на прочтение
1 мин
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На Днепропетровщине столкнулись 6 авто: что известно о пострадавших

ДТП в Днепропетровской области

Обстоятельства происшествия устанавливаются работниками Национальной полиции.

Утром 26 декабря за пределами поселка Васильевка Солонянского поселкового территориального общества, что на Днепропетровщине, столкнулось 6 транспортных средств. Пострадали 6 человек.

Об этом сообщает ГСЧС.

По данным ведомства, трое пострадавших госпитализированы в медицинское учреждение. Кроме этого, спасатели предприняли комплекс мер, чтобы предотвратить возникновение пожара.

Людей в очередной раз призывали быть внимательными и осторожными на дороге, соблюдая ПДД.

Напомним, в Одесской области водитель насмерть сбил двух женщин.

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Дата публикации
Просмотры
369
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