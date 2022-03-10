На Днепропетровщине столкнулись грузовик и автобус с пассажирами: есть погибшие и пострадавшие

На Днепропетровщине столкнулись грузовик и автобус с пассажирами: есть погибшие и пострадавшие

Что именно стало причиной ДТП, сейчас неизвестно.

На Днепропетровщине утром 10 марта произошло смертельное ДТП. На дороге столкнулись грузовик и автобус с пассажирами.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Как стало известно, происшествие случилось около 06:55 на трассе "Стрый — Тернополь — Кропивницкий — Знаменка — Луганск — Изварино". Там столкнулись грузовик ГАЗ и автобус Mercedes, в салоне которого было пять пассажиров.

Что именно стало причиной ДТП, сейчас неизвестно. Однако в результате аварии погибла пассажирка автомобиля ГАЗ, водителя транспортного средства зажало в кабине. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

На месте происшествия работали спасатели и следователи по ДТП. Устанавливаются все детали произошедшего.

Читайте также: