На Днепропетровщине столкнулись грузовик и автобус с пассажирами: есть погибшие и пострадавшие

Что именно стало причиной ДТП, сейчас неизвестно.
На Днепропетровщине утром 10 марта произошло смертельное ДТП. На дороге столкнулись грузовик и автобус с пассажирами.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
Как стало известно, происшествие случилось около 06:55 на трассе "Стрый — Тернополь — Кропивницкий — Знаменка — Луганск — Изварино". Там столкнулись грузовик ГАЗ и автобус Mercedes, в салоне которого было пять пассажиров.
Что именно стало причиной ДТП, сейчас неизвестно. Однако в результате аварии погибла пассажирка автомобиля ГАЗ, водителя транспортного средства зажало в кабине. Пострадавшего госпитализировали в больницу.
На месте происшествия работали спасатели и следователи по ДТП. Устанавливаются все детали произошедшего.
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