На Днепропетровщине столкнулись легковушка и автобус с пассажирами: оба автомобиля сгорели, есть погибшие и пострадавшие

На Днепропетровщине столкнулись легковушка и автобус с пассажирами: оба автомобиля сгорели, есть погибшие и пострадавшие

Что именно стало причиной аварии, сейчас неизвестно.

В Днепропетровской области 14 января на дороге столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль. В результате чего погиб мужчина, еще два человека, включая ребенка, пострадали.

Об этом пишет "Информатор".

Как стало известно, происшествие случилось между селами Песчанка и Новоселовка. Там на дороге не разминулись “ВАЗ” и автобус “Эталон” с пассажирами. После столкновения оба транспортных средства загорелись.

Что именно стало причиной аварии, сейчас неизвестно. Однако в результате аварии погиб водитель “ВАЗа”. Еще двух человек госпитализировали в больницу.

В момент случившегося в автобусе находились 10 пассажиров и водитель. Они успели выйти из транспорта до того, как его полностью охватил огонь.

На месте происшествия работали следователи по ДТП и спасатели. Устанавливаются все детали случившегося.

Напомним, что в селе Выгин Белгород-Днестровского района произошел пожар в здании.Тело обгорело до неузнаваемости.

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