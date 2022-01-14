На Днепропетровщине столкнулись легковушка и автобус с пассажирами: оба автомобиля сгорели, есть погибшие и пострадавшие

Что именно стало причиной аварии, сейчас неизвестно.
В Днепропетровской области 14 января на дороге столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль. В результате чего погиб мужчина, еще два человека, включая ребенка, пострадали.
Об этом пишет "Информатор".
Как стало известно, происшествие случилось между селами Песчанка и Новоселовка. Там на дороге не разминулись “ВАЗ” и автобус “Эталон” с пассажирами. После столкновения оба транспортных средства загорелись.
Что именно стало причиной аварии, сейчас неизвестно. Однако в результате аварии погиб водитель “ВАЗа”. Еще двух человек госпитализировали в больницу.
В момент случившегося в автобусе находились 10 пассажиров и водитель. Они успели выйти из транспорта до того, как его полностью охватил огонь.
На месте происшествия работали следователи по ДТП и спасатели. Устанавливаются все детали случившегося.
Напомним, что в селе Выгин Белгород-Днестровского района произошел пожар в здании.Тело обгорело до неузнаваемости.
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